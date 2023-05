Si sono ufficialmente conclusi i lavori strutturali per la realizzazione del sistema di Smart Parking a Cantù e ora si può pensare allo sviluppo digitale del progetto in carico alla partecipata Canturina Servizi Territoriali S.p.A e aggiudicato in gara d’appalto a Intercomp S.p.A., giunto ad uno snodo cruciale. Il cantiere può dirsi ultimato e i pannelli a messaggio variabile, che presentano ancora asterischi in alcune indicazioni di stalli liberi/occupati, sono in attesa, nel breve periodo, del pieno allacciamento alla corrente dei parchimetri per una restituzione di dati attendibile.

Smart Parking a Cantù: cantiere ultimato e ora via allo sviluppo digitale

È tempo, quindi, di affrontare lo sviluppo applicativo.

“Sono già in corso le rilevazioni di dati, come la turnazione nell’occupazione degli stalli, il tempo medio di permanenza, quali stalli sono più utilizzati e in che zone. Informazioni puntuali che ci permetteranno, tra qualche mese, di effettuare valutazioni oggettive, fondate su dati concreti, e, conseguentemente, di pianificare azioni incisive. Quello che si va ad instaurare, potremmo immaginarlo come un dialogo diretto con i cittadini: il dato (ovvero l’attività) viene registrato e analizzato. Successivamente sarà possibile formulare risposte concrete a dei bisogni tangibili e, soprattutto, misurati”, dice il vicesindaco e assessore con delega alle Partecipate, Giuseppe Molteni.

Informazioni, registrate sempre nel rispetto della privacy degli utenti, che possono essere utilizzate per ottimizzare le risorse, tra cui quelle della Polizia Locale che, grazie al gestionale Polis, potrà verificare da remoto la presenza di stalli occupati e non pagati. In fase di progettazione, a tal proposito, delle giornate di formazione dedicate agli Agenti e al personale della partecipata Canturina Servizi Territoriali S.p.A., che ha in gestione i 650 parcheggi blu canturini.

“Come Amministrazione dobbiamo accompagnare i cittadini nella transizione verso il digitale e utilizzare tutti quegli strumenti che possano supportare il processo decisionale sulla base di analisi scientifiche. L’idea alla base è semplice: ciò che è misurabile è migliorabile. Per quanto in nostro potere, lo scopo è quindi quello di progettare una politica pubblica locale che risponda alle esigenze concrete della nostra Città”, spiega Molteni.

Un sistema di parcheggi intelligente, quindi, destinato anche ad impattare sul consumo di suolo e sul rapporto con il centro città. “Abbiamo intercettato le richieste dei commercianti e, la prossima settimana, incontreremo i rappresentanti di Canturina Servizi Territoriali per valutare insieme le migliori soluzioni adottabili per attività, clienti e cittadini. Al vaglio la possibilità di attivare specifici abbonamenti, di differenziare le tariffe sulla base delle zone e non solo”, continua Molteni.

In fase di valutazione da parte dell’Amministrazione e della Partecipata anche un codice o una ricarica che sostituisca la tessera “gratta e sosta” da 15 Euro, strumento che al momento risulta obsoleto rispetto all’innovativo sistema di Smart Parking.

Le prime rilevazioni sui parcheggi [dati raccolti tra 01.03.2023 e 30.04.2023, ndr.] mostrano, nell’arco delle 24 ore, il seguente indice di occupazione:

Via Carlo Cattaneo, 84%, con un numero totale di minuti occupati pari a 2.583.526 per 8 stalli;

Piazza Fiume, 82%, con un numero totale di minuti occupati pari a 2.724.827 su 9 stalli;

Via Corbetta, 80%, con un numero totale di minuti occupati pari a 2.297.289 su 8 stalli;

Via Roma, 79% con un numero totale di minuti occupati pari a 1831121 su 6 stalli;

Via Volta, 75%, con un numero totale di minuti occupati pari a 2855923 su 11 stalli;

Viale alla Madonna, 72% con un numero totale di minuti occupati pari a 4483926 su 16 stalli