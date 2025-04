Smart parking: arrivano le novità

Smart Parking a Cantù: ecco tutte le novità. Dovrà essere approvata dal Consiglio comunale la nuova convenzione sottoscritta dall’Amministrazione comunale e da Canturina Servizi Territoriali - la società per azioni unipersonale il cui socio unico è il Comune di Cantù - che ha in gestione i parcheggi a pagamento.

Le novità

«Sono state introdotte delle importanti novità, che vanno a intercettare anche le istanze della cittadinanza - ha puntualizzato l’assessore alle Partecipate Giuseppe Molteni - La prima di queste riguarda le modalità di pagamento della sosta. Attualmente è possibile utilizzando l’applicazione 4Park, ma molti cittadini ci avevano domandato di introdurre anche EasyPark. Così abbiamo verificato la fattibilità e l’abbiamo introdotta». Accanto a questa novità, la convenzione che andrà in approvazione prevede anche che le tariffe attualmente in vigore rimangano invariate e la gratuità della sosta nei primi quindici minuti nell’area del centro città.

Parcheggi per residenti

«Abbiamo introdotto tre ulteriori importanti modifiche - ha quindi proseguito l’assessore - Riguardano gli stalli gialli, le aree di sosta per i residenti del centro non assegnatari di uno stallo giallo e infine i parcheggi per i commercianti». Molteni ha precisato, quanto agli stalli gialli, «che ne abbiamo aggiunti complessivamente cinque, quattro in via Canturio e uno in via Rebecchino. Il regolamento per l’assegnazione degli stalli gialli prevederà dall’anno prossimo la loro assegnazione agli aventi diritto che l’anno precedenti non avevano potuto fruirne. La domanda potrà essere presentata entro dicembre, tenendo conto che ci sarà un solo stallo per famiglia anagrafica e al massimo tre targhe per contrassegno».

Parcheggi per i commercianti

Novità anche per quei cittadini esclusi dall’assegnazione degli stalli gialli. «Per loro - ha precisato Molteni - è previsto un abbonamento a prezzi agevolati, con il quale potranno fruire di 7 stalli blu in corso Unità d’Italia e altrettanti in via Fiammenghini, espressamente indicati. Laddove anche questi fossero tutti occupati, quello stesso abbonamento ridotto non potrà essere utilizzato negli altri stalli blu». Infine, per le attività commerciali, «anche in questo caso abbiamo previsto degli abbonamenti a prezzi ridotti per chi ha l’attività in centro, per poter usufruire di 8 stalli in corso Unità d’Italia e altrettanti in via Fiammenghini, chiaramente indicati. Aggiungo che, se vi fossero stalli gialli non assegnati, questi rientreranno in quelli fruibili con l’abbonamento dai commercianti». L’ultima novità riguarda invece le aree di sosta in via XX Settembre. «Poiché vengono utilizzate da cittadini, che lì lasciano la vettura tutta la giornata, vengono trasformati a pagamento, con i primi 30 minuti gratuiti e il pagamento dei restanti 30 per una sosta massima di un’ora», ha concluso l’assessore.