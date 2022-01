Inquinamento

Erano state attivate venerdì.

Come da indicazioni di Regione Lombardia, in seguito al rientro dei livelli di PM10 rilevati dalle centraline a livello provinciale, da oggi, lunedì 31 gennaio 2022, sono disattivate le misure di 1° livello per il miglioramento della qualità dell'aria.

Smog a Como e Cantù: disattivate le misure temporanee di primo livello

Stesso provvedimento preso sia a Como che a Cantù. Le misure, così come successo venerdì, vengono attivate quando la concentrazione del PM10 supera il limite di 50 μg/m3 per quattro giorni consecutivi.