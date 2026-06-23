Valbrona, Soccorso alpino e speleologico: giornata di formazione per la squadra Cnsas Lombardia. Approfondita la tecnica dell’attrezzamento.

Focus sulla tecnica dell’attrezzamento

Giornata dedicata alla formazione nei giorni scorsi per la squadra forra regionale del Soccorso alpino e speleologico. I partecipanti hanno approfondito la tecnica dell’attrezzamento, in particolare sapere usare in modo appropriato chiodi, martello e trapano, per posizionare ancoraggi di progressione e di emergenza in un torrente e nel percorso di avvicinamento a un’eventuale persona infortunata. Il briefing iniziale si è tenuto in località Moregge, a Mandello del Lario (Lecco), in prossimità dell’uscita del torrente, con la revisione dei materiali in presenza di due istruttori regionali. Poi il gruppo si è spostato a Valbrona, dove parte il canyon, nella forra del monte Moregallo – torrente Moregge.

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Vari gli obiettivi

Molteplici gli obiettivi, individuati dai referenti di zona anche grazie a precedenti uscite preparatorie: sono state integrate e sostituite alcune soste di calata, quelle rovinate dalle piene nel corso degli anni oppure non posizionate correttamente e usurate; rimosse alcune corde che si trovavano lì da anni; numerate in ordine decrescente le varie calate, per una rapida individuazione e localizzazione lungo il percorso; localizzate infine sul campo alcune vie di uscita di emergenza. Tutti i tecnici hanno avuto modo di approfondire la conoscenza del percorso di avvicinamento, discesa e uscita con le relative criticità. La forra è frequentata da diverse persone e presenta 33 calate: per i tecnici è fondamentale conoscerne la logistica e i punti di accesso e di evacuazione intermedi, per ottimizzare i tempi negli interventi reali. In ambiente canyoning le possibilità di accesso sono limitate: gli ancoraggi e le vie di uscita possono fare la differenza nei tempi di intervento e la conoscenza preventiva del percorso è una parte essenziale della preparazione dei tecnici.