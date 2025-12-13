Sofia è campionessa nazionale di ginnastica ritmica

Sofia Castiglione, di Albavilla, a 14 anni è una stella della ginnastica ritmica: sbanca le gare di Rimini con tre medaglie e diventa campionessa nazionale.

Si è misurata con oltre 100 atlete da tutta Italia

La talentuosa albavillese ha preso parte alla gara nazionale Ginnastica in festa tenutasi a Rimini dal 5 all’8 dicembre scorsi come portacolori della società Ginnica 96 nella categoria LD1 Junior Silver e si è misurata con oltre un centinaio di atleti provenienti da tutta Italia nelle specialità della palla e del nastro. Mostrando in pedana grande talento e determinazione, si è aggiudicata le medaglie d’oro in entrambi gli attrezzi e la somma del punteggio le ha permesso di ottenere il primo posto anche nell’All Around, incoronandola di fatto campionessa nazionale.

«Palla e nastro sono i suoi attrezzi preferiti: nell’esercizio con la prima, porta parti struggenti, lente; al nastro, invece, porta musiche più briose – spiega la mamma Cristina Molteni – Quindi con questi esercizi può mostrare due lati diversi della sua personalità. Sofia, pur con la normale emozione per una gara così importante, è stata davvero brava e la somma dei punteggi con la vittoria in entrambi gli attrezzi le ha permesso di aggiudicarsi il titolo. Poi ha partecipato anche alla gara a squadre LD Open, che includeva atlete di varie fasce d’età quindi alcune anche più grandi e di esperienza: si è esibita con cinque delle sue compagne di squadra e su 55 partecipanti sono arrivate quinte!».

Un nuovo risultato strabiliante si aggiunge quindi al palmarès di Sofia, che già nel 2023 aveva fatto incetta di titoli alla stessa competizione di Rimini. «Sono soddisfatta: mi aspettavo, forse, una medaglia, ma di certo non tre – ha commentato Sofia – Ma sono felice per il tanto impegno e sacrifici che hanno portato a questo risultato».

La giovane campionessa, da settembre studentessa al Liceo coreutico Giuditta Pasta di Como, si allena per tre ore al giorno, quattro volte a settimana. «Sofia pratica la ginnastica da quando aveva cinque anni – spiega ancora la mamma – E si allena con grande impegno, devo dire conciliando gli impegni sportivi molto bene con gli studi al Liceo, dove pratica anche danza classica e contemporanea. Sono tanti i sacrifici, ma è giusto che siano riconosciuti con questi risultati. Siamo molto orgogliosi di lei e ringraziamo anche tutta la società e le sue allenatrici».

Il prossimo impegno di Sofia saranno alcune gare a marzo. «Non si ferma: gli allenamenti proseguiranno per preparare una gara a coppie a marzo – aggiunge la mamma – Siamo contenti che possa praticare la sua grande passione e ottenere questi risultati lodevoli».