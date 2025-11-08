Soggiorna e consuma senza pagare: la truffatrice di hotel, bar e ristoranti

Soggiorna nelle strutture ricettive, pranza o cena nei ristoranti, fa aperitivi nei bar: con una serie di scuse, in cassa, riesce sempre a dileguarsi senza pagare il conto.

Colpiti locali erbesi

Le prime segnalazioni risalgono all’anno scorso, ma anche negli ultimi mesi la donna ha visitato alcuni locali dell’Erbese.

La signora avrebbe oltre 50 anni, sarebbe originaria della Campania ma secondo quanto riferito abiterebbe nella zona di Erba. Ha “colpito” in almeno una decina di strutture ricettive, bar e ristoranti del nostro territorio e in tutti i casi è riuscita a non tirare fuori un euro. Spesso con l’aiuto della figlia, che prenota per lei e invia false ricevute di bonifici. E che, soprattutto, si vanterebbe sui social delle “imprese” della madre.

Lo schema è sempre lo stesso: la truffatrice arriva nel locale, si accomoda al tavolo o soggiorna per almeno una notte, consuma come se nulla fosse e poi al momento di pagare utilizza una serie di scuse rifiutandosi di saldare il conto.

Non ha mai modo di pagare

“Non ho con me i documenti, li ho persi”, o ancora “non mi funziona il cellulare per fare il pagamento virtuale”, “non ho con me le carte né i contanti” sono le giustificazioni più utilizzate dalla donna. E se i titolari dei locali (giustamente) si indispettiscono e le intimano di pagare, ecco che lei risponde insultando e alzando la voce e in alcuni casi persino rompendo qualcosa.

Alcuni episodi avvenuti sul territorio sono stati protagonisti di più servizi della trasmissione “La vita in diretta”, andati in onda nei giorni scorsi sulla Rai. Abbiamo quindi indagato, contattando le “vittime” del territorio che ci hanno raccontato quanto accaduto nei loro locali. Scoprendo la punta di un iceberg che non si limita al territorio erbese, ma si espande ben oltre.

Tutte le interviste sul Giornale di Erba da sabato 8 novembre 2025 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui