Sold-out per il nostro faccia a faccia elettorale a Cantù

Il teatro San Teodoro di Cantù, ieri sera, lunedì 27 maggio 2024, ha registrato il sold-out per il faccia a faccia elettorale che il Giornale di Cantù ha organizzato insieme a Confartigianato e Cna.

Sold-out per il faccia a faccia elettorale tra i tre candidati canturini

Circa 250 le persone che hanno seguito la serata che ha visto protagonisti il sindaco uscente Alice Galbiati, candidata alla carica di primo cittadino sostenuta dalla coalizione di centrodestra, formata dalle liste della Lega, di Fratelli d’Italia, di Forza Italia e dalla lista civica di Cantù Sicura; il consigliere uscente del centrosinistra Antonio Pagani, candidato alla carica di sindaco, sostenuto dalla colazione di centrosinistra, formata dalla lista del Partito Democratico e dalla lista civica Noi con Antonio Pagani; e Cecilia Volonté, sostenuta dalla lista civica Cantù Civica, che al suo interno sintetizza la coalizione composta da Unire Cantù, Civitas, Movimento 5 Stelle, Rifondazione comunista e Cantù Sei Tu.

I temi toccati

Le domande sono state le più svariate: dagli interventi urbanistici della Cantù del futuro, passando per la questione De Amicis, la Canturina bis, ma anche l'ordine pubblico con l'allarme sicurezza dopo i recenti avvenimenti in piazza Garibaldi. A moderare il dibattito, che ha avuto anche momenti più leggeri, come quello dello scambio dei regali tra i tre candidati, è stato il direttore del Giornale di Cantù, Sergio Nicastro. Il racconto integrale della serata sarà poi approfondito in un servizio in edicola con il giornale di sabato 1 giugno 2024.

E domani è il turno di Mariano

Gli appuntamenti elettorali, organizzati da Giornale di Cantù insieme a Confartigianato e Cna, non sono finiti qui. Domani, mercoledì 29 maggio 2024, sarà il turno di Mariano Comense dove, in sala civica, alle 20.45, si affronteranno il sindaco uscente, Giovanni Alberti, e il suo sfidante, Stefano Poltronieri. Un'altra serata da non perdere.