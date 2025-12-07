Sole d’oro giovani ad Alberto Ciceri per il suo impegno in Legambiente

La consegna del riconoscimento promosso da Csv Insubria – il Centro servizi per il volontariato di Como e Varese – si è ieri, sabato 6 dicembre, dalle 10 alle 13, presso il salone Estense di Varese

Tra i protagonisti della XXVI edizione

Il Premio Sole d’oro, per la categoria Giovani della provincia di Como, è andato ad Alberto Ciceri, 29 anni, consigliere comunale e capogruppo Pd a Erba. Alla XXVI edizione del riconoscimento Ciceri è stato tra i protagonisti. Questa volta non in vesti politiche, ma come membro attivo di Legambiente dall’età di 18 anni e come presidente del Team Alto Lambro.

Incarichi di responsabilità

Con Legambiente Alberto Ciceri ha assunto negli anni diversi incarichi di responsabilità e ha costruito relazioni con le scuole del territorio erbese e ha promosso attività di educazione ambientale per i piccoli alunni dell’infanzia e della primaria. Ha progettato e implementato il parco della sostenibilità e dell’agenda 2030 grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale di Merone e con il finanziamento di Legambiente Lombardia.

Dedizione anche allo sport inclusivo

Ciceri dal 2018 è presidente dell’Asd Atletica Erba che ha contribuito ad ampliare fino a inglobare anche la pallavolo di Merone, con la costituzione della polisportiva Team Alto Lambro.

Ha portato avanti il motto “sport per tutti” nella logica dell’inclusione, aprendo ai Master e ai ragazzi “speciali”.

Partecipa a iniziative Fidal e Csi. Ha ottenuto il patentino di istruttore e allena anche gli iscritti, specialmente nei lanci. Sotto la sua presidenza l’associazione sportiva ha festeggiato i 50 anni di attività.

Un premio a cui è stato candidato da Legambiente

Soddisfatto Ciceri: