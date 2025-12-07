Sole d’oro giovani ad Alberto Ciceri per il suo impegno in Legambiente

Un riconoscimento anche per la dedizione al Team Alto Lambro.

Sole d’oro giovani ad Alberto Ciceri per il suo impegno in Legambiente

Erba · 07/12/2025 alle 12:00

di

La consegna del riconoscimento promosso da Csv Insubria – il Centro servizi per il volontariato di Como e Varese – si è ieri, sabato 6 dicembre, dalle 10 alle 13, presso il salone Estense di Varese

Tra i protagonisti della XXVI edizione

Il Premio Sole d’oro, per la categoria Giovani della provincia di Como, è andato ad Alberto Ciceri, 29 anni, consigliere comunale e capogruppo Pd a Erba. Alla XXVI edizione del riconoscimento Ciceri è stato tra i protagonisti. Questa volta non in vesti politiche, ma come membro attivo di Legambiente dall’età di 18 anni e come presidente del Team Alto Lambro.

Incarichi di responsabilità

Con Legambiente Alberto Ciceri ha assunto negli anni diversi incarichi di responsabilità e ha costruito relazioni con le scuole del territorio erbese e ha promosso attività di educazione ambientale per i piccoli alunni dell’infanzia e della primaria. Ha progettato e implementato il parco della sostenibilità e dell’agenda 2030 grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale di Merone e con il finanziamento di Legambiente Lombardia.

Dedizione anche allo sport inclusivo

Ciceri dal 2018 è presidente dell’Asd Atletica Erba che ha contribuito ad ampliare fino a inglobare anche la pallavolo di Merone, con la costituzione della polisportiva Team Alto Lambro.
Ha portato avanti il motto “sport per tutti” nella logica dell’inclusione, aprendo ai Master e ai ragazzi “speciali”.
Partecipa a iniziative Fidal e Csi. Ha ottenuto il patentino di istruttore e allena anche gli iscritti, specialmente nei lanci. Sotto la sua presidenza l’associazione sportiva ha festeggiato i 50 anni di attività.

Un premio a cui è stato candidato da Legambiente

Soddisfatto Ciceri:

“Si parla dell’attività nelle due associazioni, quella in Legambiente in cui sono stato anche vicepresidente e ora non lo sono più per la nomina a conigliere comunale, e del Team Alto Lambro dove sono presidente e prima ancora Atletica Erba come vicepresidente. Sono anche allenatore da tempo immemore, oltre che atleta. E’ stato un riconoscimento a cui mi ha candidato Patrizia Nava da parte di Legambiente”.

Tu cosa ne pensi?