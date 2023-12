Sono 48 i giovani Carabinieri in servizio nel Comasco. Il prefetto: "I funzionari dello Stato abbiano una condotta esemplare"

Sono 48 i giovani Carabinieri - 14 donne e 34 uomini - provenienti dagli istituti di formazione di tutta Italia, entrati in servizio nella provincia di Como e presentati questa mattina, giovedì 14 dicembre 2023, al prefetto comasco Andrea Polichetti.

Sono 48 i giovani Carabinieri entrati in servizio nel Comasco

Sono 24 i militari che da alcuni giorni hanno rinforzato gli organici della Tenenza di Mariano Comense e delle Stazioni di Como, Erba, Asso, Olgiate Comasco, Cantù, Turate, Cermenate, Lomazzo, Lurago D’Erba, Fino Mornasco, Menaggio, Centro Valle Intelvi, Dongo, Gravedona ed Uniti, San Bartolomeo in Val Cavargna, Porlezza e Tremezzina.

Essi si aggiungono ai 24 militari già giunti a maggio scorso, il cui complessivo ha permesso di incrementare del 10% la forza militare in provincia, contribuendo così all’immissione di forze giovani deputate al controllo del territorio. Ciò consentirà una ancora più efficace azione nel controllo del territorio, testimoniando l’attenzione dell’Istituzione e del Comando Legione Carabinieri “Lombardia” nei confronti delle comunità della provincia di Como.

Ad accoglierli è stato il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri Giuseppe Colizzi: "Voglio dirvi che siete privilegiati, perché appena usciti dalle scuole di formazione andate a fare il controllo del territorio - ha detto rivolgendosi alla platea di giovani in uniforme - Voglio darvi alcuni consigli: prima di tutto siate curiosi, perché il carabiniere é uno 'sbirro' in quanto osserva, memorizza e fa rispettare le leggi. In seconda battuta ricordate che questa é una missione e per portarla avanti serve passione e quest'ultima non conosce orari. Ricordate tre parole chiave: disciplina perché siete militari; responsabilità perché dovete essere di esempio alla comunità; e infine vicinanza al cittadino perché il vostro focus deve essere il suo benessere".

All'appuntamento non è mancato il prefetto di Como, Andrea Polichetti: "Siete chiamati a un compito importante perché sarete preposti al servizio di vigilanza del territorio. Le esigenze di sicurezza sono diverse per ogni territorio e per questo il Comitato per la sicurezza pubblica realizza un vestito su misura per ognuno di essi. La nostra provincia é eterogenea, i fenomeni presenti nel capoluogo sono differenti rispetto a quelli dei più piccoli Comuni - ha spiegato - Io e voi siamo funzionari dello Stato, facciamo percepire la sua presenza sul territorio. La missione che ci viene chiesto di compiere é di saper cogliere la persona che tende la mano chiedendo aiuto e di porgere la nostra per portare la risposta dello Stato, la sua vicinanza e operatività".

Il prefetto ha concluso ricodando la responsabilità dei funzionari dello Stato: "Noi dobbiamo osservare la Costituzione con fedeltà e onore perché non siamo semplici cittadini. Per il funzionario serve una condotta di vita coerente con la Costituzione, deve essere esemplare in quanto la comunità ci guarda costantemente e per questo abbiamo bisogno di sobrietà istituzionale. Qui tutti noi non solo abbiamo un lavoro dignitoso ma anche di grande responsabilità".

A chiudere il momento di accoglienza il consigliere provinciale, nonché sindaco di Villa Guardia, Valerio Perroni, che ha portato i saluti del presidente della Provincia Fiorenzo Bongiasca: "Sono contento di vedere ragazzi e ragazze che prendono servizio e che vanno ad affrontare un tema sentito e difficile, quello della sicurezza. Oggi i cittadini sono esigenti, ma nessuno di noi é superman. Noi possiamo servire con disciplina e onore nel campo che ci é affidato, insieme ad altri, perché per ottenere risultati è importantissimo fare gioco di squadra".