Sono 7 le medaglie per la Marila Asd alla prima uscita stagionale

Una prima uscita di stagione brillante per la Marila Asd, società con sede legale a Capiago Intimiano ma che svolge le attività del settore agonistico a Fino Mornasco. Nel Trofeo Internazionale "Summer Gymnastics Cup" disputato a Bollate, in preparazione al campionato di Specialità, le agoniste di ginnastica ritmica hanno conquistato 3 ori, 2 argenti e 2 bronzi rispecchiando le aspettative pre gara.

"Un test importante in vista delle prossime gare regionali - hanno commentato le direttrici tecniche Marta Corbetta e Ilaria Chindamo - Torniamo in palestra consapevoli del lavoro che c’è ancora da fare, ma la strada è quella giusta! E' stata un'esperienza stimolante e di grande crescita per tutte le nostre atlete, che hanno potuto testare il nuovo programma di gara per la prima volta dopo la pausa estiva".