Sopralluogo della ditta, presto le asfaltature

Il conto alla rovescia è ormai partito per quelli che sono i lavori estivi.

Inverigo, sopralluogo dell’azienda incaricata: presto partiranno le asfaltature. Il conto alla rovescia è ormai partito per quelli che sono i lavori estivi.

Secondo lotto di lavori

Conto alla rovescia partito: ancora non c’è una data ufficiale, ma ormai è certo che i lavori di asfaltatura previsti per quest’estate partiranno a breve. Si tratta di un secondo lotto di interventi, dopo che il primo era stato completato nell’estate 2025, mentre un terzo è previsto per l’estate 2027. Anche quest’anno il Comune ha in programma un intervento a macchia di leopardo in quelle che sono le strade più ammalorate del paese: si interverrà dunque in tutti i quartieri in base ad un apposito studio tecnico, su cui ci si è basati anche lo scorso anno.

Primo passo fatto

Lo studio ha analizzato le strade più rovinate, stilando un elenco dei vari interventi da dover fare. Il primo passo era quello di incontrare la ditta incaricata di eseguire i lavori: passo che è stato compiuto.

“L’azienda ha eseguito un sopralluogo – racconta il sindaco Francesco Vincenzi – Ancora però non c’è certezza in merito alla data di partenza dei lavori”.

Allo stesso modo non è ancora chiaro quali saranno le prime strade oggetto di intervento.