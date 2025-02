Sopralluogo del Comune in Valle d’Ossa per il rischio idrogeologico

Il primo sopralluogo dell'Amministrazione comunale di Valbrona nella zona della Valle d'Ossa ha messo in luce una situazione allarmante per il rischio idrogeologico.

La situazione del territorio preoccupa

Il sindaco Luca Ghezzi, accompagnato da volontari e cittadini, ha constatato la presenza di un'enorme quantità di tronchi, rami, pietrisco e sedimenti all'interno del canale che dovrebbe garantire la sicurezza della frazione di Maisano. Questo sopralluogo è solo il primo di una serie previsti nelle zone a rischio attorno all'abitato di Valbrona.

"Abbiamo trovato tantissimi alberi all'interno del canale ed è questa la causa principale del dissesto dell'area – ha dichiarato Ghezzi – Il Canale d'Ossa è un'opera antica, realizzata dagli austriaci per impedire che le acque a monte si riversassero sull'abitato di Maisano. Oggi, però, il canale è ostruito da detriti e fogliame, mentre i muri laterali a secco necessitano di ripristino in diversi punti. Serviranno fondi per intervenire".

L'Amministrazione comunale sta quindi avviando una ricerca attiva di finanziamenti per poter affrontare i lavori di messa in sicurezza. I prossimi sopralluoghi forniranno un quadro più preciso delle criticità e aiuteranno a individuare le priorità d'azione. Nel frattempo, i cittadini sono chiamati a collaborare segnalando eventuali situazioni di rischio e partecipando attivamente ai progetti di tutela ambientale promossi dall'Amministrazione.