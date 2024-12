Sorpresa in Pineta col milanista Leao a bordo campo a seguire il big match

Sorpresa ieri pomeriggio al centro sportivo "Mario Briccola" di Olgiate Comasco: a seguire il big match di Prima categoria è arrivato l'attaccante del Milan Raphael Leao.

Un pomeriggio davvero eccezionale

La partita in programma domenica primo dicembre era di quelle attesissime, per l'arrivo a Olgiate Comasco della capolista Gallarate Calcio. I padroni di casa della For Soccer (Faloppiese Olgiatese Ronago) sono protagonisti di un ottimo campionato, nel girone A, ancora più significativo se si pensa che la squadra è neopromossa. Stazionando nelle zone alte della classifica, l'importanza di confrontarsi con una corazzata come quella gallaratese era evidente. In più, tra il pubblico accorso per l'occasione, è spuntato un personaggio inatteso: il milanista Leao.

Leao tra il pubblico in Pineta

Arrivato per supportare un amico tra le fila degli ospiti, il campione rossonero ha entusiasmato tutti. Leao, infatti, non si è sottratto a qualche foto scattata insieme agli appassionati presenti domenica pomeriggio al centro sportivo comunale olgiatese. Entusiasmo per la sorpresa e anche un pizzico di orgoglio per la For, che poi ha firmato una rimonta memorabile.

For, strepitosa rimonta

Sotto di due reti, la squadra di mister Trunetti è rientrata dopo l'intervallo con un piglio del tutto differente. E prima ha agguantato il pareggio, poi sorpassando la capolista e portandosi sul 4-2. Al triplice fischio finale del direttore di gara, il tabellino ha attestato la clamorosa vittoria della For (4-3), capace di fermare la squadra leader del girone. Ora i padroni di casa sono al quinto posto, in piena zona play off.