Sorpresa per l'ex sindaco: donata una copia della delibera con cui fu eletto 50 anni fa

Sorpresa per l'ex sindaco Giovanni Pontiggia: consegnata una copia della delibera che cinquant'anni fa sancì la sua elezione a sindaco. L'iniziativa domenica scorsa 29 giugno ai festeggiamenti per la patronale di Alzate, ideata dal primo cittadino Paolo Frigerio con l'Amministrazione comunale.

Domenica scorsa, in chiesa prepositurale si è svolto il secondo dei concerti ideati dalla Comunità pastorale Beata Vergine di Rogoredo con la Bcc Brianza e Laghi e il patrocinio del Comune in occasione della festa patronale dei Santi Pietro e Paolo. Al termine del concerto, l'ex primo cittadino Pontiggia è stato omaggiato dal sindaco Frigerio di una copia della delibera datata 1° agosto 1975: cinquant'anni fa, in quella data ci fu il Consiglio comunale di insediamento di Pontiggia. Ai tempi della sua elezione, aveva 27 anni.

"Non nascondo che con tanta emozione ho ricevuto questa sorpresa, come detto in poche parole di ringraziamento al sindaco e ai consiglieri comunali. Ricevere questo riconoscimento in una sede così importante e un'occasione importante come la patronale di un paese assume un significato difficile da spiegare con le parole - ha commentato Pontiggia - Questo rappresenta la comune condivisione della scelta tra le massime istituzioni di un paese: il comune e il parroco don Lodovico Colombo con la parrocchia: istituzioni che rappresentano gli interessi della collettività. Nella storia del paese due erano gli eventi importantissimi: la patronale dei Santi Pietro e Paolo e la festa del Santuario della Madonna di Rogoredo. Entrambe, per noi, fin da bambini hanno sempre rappresentato momenti particolari della nostra vita: a San Pietro e Paolo finivano le scuole, alla festa del Santuario riprendevano. E in quel lasso di tempo la piazza e la parrocchia erano i luoghi dove ci trovavamo, facevamo comunità. C'era una continuità generazionale che ha formato decine di cittadini, e ognuno nel suo ambito ha saputo sviluppare questi principi. In quegli ambienti e grazie ai consigli di coadiutori e sacerdoti che ho conosciuto da sindaco ho maturato l'impegno sociale secondo i principi della chiesa, alla base dei valori dell'impegno verso la gente. La relazione con la gente è importante".