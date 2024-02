Sorpresa pop al Nameless: c'è anche Annalisa

Annalisa, da Sanremo al Nameless. Questo il prossimo futuro della cantante che alla 74esima edizione del Festival si è classificata terza con "Sinceramente", un tormentone annunciato e che risuonerà anche al Nameless Music Festival, il più grande festival di musica elettronica e non solo d'Italia che si svolge tra le province di Como e Lecco.

Dopo aver sbaragliato ogni record con l’edizione 2023, che ha registrato 100 mila presenze, arricchisce quindi di un altro super ospite.

Decima edizione del Nameless

Gli organizzatori del festival, in programma dal 14 al 16 giugno 2024 tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini, avevano già annunciato alcuni nomi delle line up e tra questi Benny Benassi, Dj Snake, Edmmaro, Ian Asher, Imanu, Level Up, Marlon Hoffstadt, Merk & Kremont, Jazzy, Pino D’Angiò, Sammy Virji e Subtronics.

Gli artisti si alterneranno sui 5 palchi del Festival che quest'anno celebra un importante anniversario. Con l’edizione 2024 Nameless Festival si prepara infatti a scrivere un nuovo capitolo della propria storia. Una storia iniziata ormai 10 anni fa. Partito nel 2013 da Lecco, nel 2015 si è poi spostato a Barzio, nella perla della Valsassina, dove ha trascorso ben cinque anni. Dal 2022, dopo lo stop forzato di due anni dovuto all’emergenza sanitaria, l'evento si è trasferito in un'immensa area di 400 mila mq situata tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini, in provincia di Lecco. Gli enormi spazi a disposizione, immersi nella natura, hanno permesso di ampliare ancora le aree concerti e i servizi, al fine di accogliere in totale sicurezza un pubblico sempre più numeroso.

Un pubblico che quest'anno si prepara quindi ad accogliere, nella serata conclusiva del festival, anche la cantante Annalisa.

Chi è Annalisa

Annalisa Scarrone, nota semplicemente come Annalisa è nata a Savona nel 1985. Dopo alcune esperienze nell'ambito musicale con due gruppi, è divenuta nota come cantante solista nel 2011, partecipando alla decima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, classificandosi seconda e ottenendo il Premio della critica (premio vinto anche l'anno dopo ad Amici Big). Successivamente ha preso parte più volte al Festival di Sanremo, debuttando nel 2013 con Scintille e ottenendo poi come migliore piazzamento il terzo posto in due occasioni, nel 2018 con Il mondo prima di te e appunto quest'anno con Sinceramente. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre tre milioni di unità sul suolo nazionale, diventando l'artista italiana con più copie vendute in era FIMI. Nel 2023 la rivista italiana Forbes ha inserito la cantante tra le cento donne di successo in Italia.