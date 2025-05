Sorpresi all'interno di un'area dismessa: denunciati due uomini

Passate al setaccio dai Carabinieri le zone più critiche della città

Denunciati per invasione di edifici

Nell’ambito dei controlli predisposti nelle zone cittadine dismesse, i Carabinieri di Erba hanno passato al setaccio alcune aree abbandonate presenti sul territorio. I militari, in particolare, hanno fatto accesso in uno stabile di via Martiri della Libertà 3, sorprendendo all’interno due soggetti marocchini, che sono stati denunciati a piede libero per invasione di edifici. Uno dei due, tra l’altro, è stato deferito anche per non aver ottemperato all’ordine di espulsione già emesso nei suoi confronti dalla Questura di Como.

Gli uomini dell'arma hanno compiuto anche due arresti

Gli uomini dell'arma della stazione erbese, nel corso dei controlli intensificati in questi giorni, hanno tratto in arresto due persone, in ottemperanza a due diversi ordini di esecuzione per la carcerazione emessi dall’autorità giudiziaria. Si tratta di una donna italiana che dovrà scontare la pena di anni 2 e la multa di mille e 200 euro per il reato di appropriazione indebita, commesso a Erba tra il gennaio 2011 e il novembre 2018, e un uomo italiano, che dovrà scontare una pena di due anni 2 e quattro mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia, commesso a Cremona dall'agosto 2022 all'aprile 2023.