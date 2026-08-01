Sorpresi con grimaldelli, strumenti da scasso e coltelli

Nel corso della notte del 31 luglio 2026, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Como e della Stazione Carabinieri di Brunate hanno denunciato un 24enne, due 25enni e un 27enne, cittadini di nazionalità romena, tutti con precedenti di polizia, ritenuti responsabili di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.

Il fermo

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, relativa alla presenza sospetta di quattro persone nei pressi del cimitero di Solbiate con Cagno.

I Carabinieri, giunti tempestivamente sul posto, hanno individuato i quattro uomini a poca distanza da una matassa di rame priva della guaina protettiva in plastica, verosimilmente asportata da un adiacente traliccio situato a bordo strada.

La successiva perquisizione dell’autovettura in loro uso, con targa bulgara, ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro vari grimaldelli e strumenti atti allo scasso, nonché due coltelli a serramanico con lame della lunghezza rispettivamente di 8 e 9 centimetri.

Segnalare tempestivamente situazioni sospette al Numero Unico di Emergenza 112 può rivelarsi determinante per consentire ai Carabinieri un rapido intervento a tutela della sicurezza del territorio.