Sos, inaugurato il nuovo mezzo per i disabili

Il "Doblò" ha una pedana apposita per poterne permettere l’accesso con la carrozzina

Donazioni nell'ambito del progetto di Pgm

La Sos di Canzo ha un nuovo mezzo. Si tratta di un Fiat "Doblò" che verrà utilizzato per il trasporto disabili, con una pedana apposita per poterne permettere l’accesso con la carrozzina. Il tutto nell’ambito del progetto di Pgm, una società per azioni che si occupa di realizzare progetti rivolti a favorire l’equità sociale, l’attenzione al bene comune e la presa di responsabilità verso le tematiche della sostenibilità.

Sono ventisette ora i mezzi a disposizione dell'associazione

Con l’arrivo della nuova vettura - alla cui inaugurazione era presente anche Paola Rossi di Pgm oltre al direttivo del Sos guidato da Giovanni Binda e al vicesindaco di Torno - salgono a 27 i mezzi a disposizione dell’associazione tra ambulanze, pulmini e auto.

Premiati gli imprenditori

Nel corso della cerimonia sono stati premiati pure gli imprenditori che hanno permesso la donazione del "Doblò". A loro è stata donata una targa a testimonianza della generosità.