Sos Lurago continuerà a garantire l'assistenza ai principali eventi

Il 2 aprile, l’U.C. Olympic Lambrugo Lurago Asd ha presentato il calendario delle manifestazioni sportive che organizzerà nel 2022.

Nel corso della presentazione, il presidente della società ciclistica Alberto Gerosa​​​​​ ha consegnato ai volontari della Sos di Lurago d’Erba una targa di ringraziamento per la collaborazione. A ritirare la targa è stata ​​​​​​Carmen Colombo, che, insieme ad ​​​​​​Alessandro Magni si occupa della gestione delle assistenze alle manifestazioni. Magni racconta il momento della consegna:

"È stata del tutto inaspettata. Il ringraziamento va ad U.C. Olympic per questo gradito pensiero che conferma la volontà della nostra associazione di essere vicina al territorio, come sempre fatto in questi anni".