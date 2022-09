Sos, oggi la festa del volontario

Di nuovo l'evento dopo lo stop di due edizioni.

Si torna a far festa

E' giornata di festa per la Sos di Canzo. Oggi, domenica 18 settembre, l'associazione è impegnata allo Sporting per la Festa del volontario. Un evento che torna dopo lo stop di due edizioni a causa dell'emergenza Covid-19. L'obiettivo di questo nuovo appuntamento è quello di farsi conoscere con maggiore evidenza e coinvolgere più persone possibili.

Intrattenimento e buon cibo

Dopo l'apertura delle cucine alle 12, si prosegue anche a cena. Per tutti: panini con la salamella, cotolette, patatine fritte, polenta e zola, polenta col brasato, pasta al pomodoro e pasta al ragù. Non sono mancati momenti di intrattenimento per bambini con i volontari per conoscere l’ambulanza e truccabimbi. Dalle 17, infine, musica dal vivo.

Lunedì la presentazione del corso

Si terrà domani, lunedì 19 settembre, alle 20.30, nella sede di via Monte Barzaghino, la presentazione del corso gratuito e aperto a tutti dai 18 ai 65 anni: prima le 42 ore per il trasporto sanitario e poi le successive 78 ore per chi vuole ottenere la qualifica di soccorritore esecutore Areu Lombardia.