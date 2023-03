"Sos-stare tra adulti", incontri con Lucia Todaro

Un modo per fare rete a livello educativo tra le varie realtà sociali.

Secondo appuntamento in oratorio

Si è aperto lo scorso mercoledì, 8 marzo, il percorso proposto da comunità pastorale Sant'Antonio Maria Zaccaria di Eupilio e Longone e dall'istituto comprensivo "Antonio Rosmini", con il Tavolo territoriale educativo, dal titolo "Sos-stare tra adulti - Occorre fare meno, meglio, insieme". A guidare gli incontri la psicopedagogista e consulente di formazione Lucia Todaro. Mercoledì prossimo, 15 marzo, si terrà il secondo incontro dedicato agli adulti che gravitano attorno al mondo della scuola primaria. Tema: "Stili di autorevolezza consapevole e motivata".

In Aprile gli incontri per le scuole secondarie di primo grado

Per gli adulti che invece hanno a che fare con i ragazzi in età di scuola media, sono in programma due incontri - uno il 19 e uno il 26 aprile - che tratteranno gli "stili efficaci di accompagnamento alla crescita".

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno in oratorio a Eupilio a partire dalle 20.45. L'iniziativa vede il patrocinio dell'Amministrazione comunale eupiliese e di quella longonese.