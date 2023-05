Sos Ucraina: prosegue la raccolta a Cantù.

Continua la raccolta di materiale da destinare alla popolazione ucraina martoriata dalla guerra. L’iniziativa è promossa dalla Comunità pastorale San Vincenzo di Cantù alla luce della difficilissima situazione che vivono quotidianamente gli ucraini a seguito del conflitto con la Russia, che prosegue ormai da oltre un anno.

In inverno e in estate

Durante la stagione invernale l’impegno si è profuso nella raccolta di capi di abbigliamento per grandi e piccoli, al fine di affrontare le temperature particolarmente rigide. In questo momento, però, la popolazione ucraina non ha più bisogno di attrezzature invernali, visto l’arrivo della bella stagione e l’aumento delle temperature. Pertanto vestiti e coperte non verranno più ritirati dai volontari.

Gli alimenti

Nello stesso tempo però continua invece l’emergenza di alimenti a lunga conservazione, materiale scolastico e offerte in denaro per l’acquisto, sul posto, di cibi freschi quali per esempio pane, frutta, verdura, carne e molto altro ancora. La raccolta prosegue dunque nel magazzino di via Brighi al civico 21. Qui tutti coloro che vorranno contribuire alla raccolta lo potranno fare tutti i sabati dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19. In queste fasce orarie i volontari saranno disponibili per il ritiro delle diverse donazioni e per aggiornare tutti gli interessati circa la situazione.