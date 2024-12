Sospetta truffa ai danni di un pensionato: interviene il genero e mette in fuga l'uomo

Tentata (probabile) truffa ai danni di un pensionato: è successo nei giorni scorsi fuori dall’ufficio postale di Pusiano.

Raffica di domande sospette

Entrando nello specifico, l'anziano si è recato alle Poste pusianesi e, quando è uscito, si è allontanato con la macchina ma poco dopo è stato fermato da un uomo che ha iniziato a porgli una raffica di domande, chiedendo ad esempio alcune indicazioni stradali.

Insospettito da questo strano comportamento, è intervenuto il genero del pensionato che in quel momento si trovava proprio vicino al suocero. In questo modo, il genero è riuscito ad evitare una probabile truffa che si sarebbe potuta verificare nei confronti dell'anziano.

I due pusianesi sono anche riusciti a prendere nota della targa della macchina del presunto truffatore e successivamente l’hanno segnalata alle Forze dell’ordine.

A riferire l’episodio è il sindaco Fabio Galli: "Dovrebbe essere la prima volta che sul territorio si verifica una tentata truffa in questo modo. Ho parlato col genero del pensionato che mi ha spiegato in che modo si è verificato l’episodio. Vista la situazione, sono state avvisate le Forze dell’ordine che sono riuscite anche a identificare la targa, e in questo modo hanno capito a chi appartiene la macchina. Sappiamo che non si tratta di un cittadino residente a Pusiano, ma non so in quale modalità la truffa sarebbe potuta andare avanti se il genero non fosse intervenuto".