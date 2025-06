“Sotto il cielo di Gaza”: un incontro per approfondire

“Sotto il cielo di Gaza”: incontro a Lurate Caccivio in calendario per sabato 5 luglio.

Incontro pubblico

La terribile attualità per la popolazione a Gaza, la scelta di non rimanere indifferenti: Comune, Spazio Volta3, Interragire, Coordinamento comasco per la pace, comunità pastorale di Sant’Ambrogio e San Carlo organizzano un incontro pubblico di approfondimento.

Gli ospiti

Sabato 5 luglio, alle 10.30, interverranno don Nandino Capovilla, parroco di Marghera, già coordinatore nazionale di Pax Christi, e Betta Tusset, insegnante e consigliere nazionale di Pax Christi.

“Le guerre: sconfitta per l’umanità”

L’intento degli organizzatori mette al centro la riflessione sulla guerra. Più in profondità, su tutte le guerre: definite una sconfitta per l’umanità.