Sottopasso della stazione tinteggiato... di nuovo

Ripulito, nuovamente.

Il sottopasso della stazione

Nella giornata di martedì il sottopasso della stazione ferroviaria di Cantù Asnago è stato rimesso a nuovo, dopo gli atti di vandalismo che si erano verificati la settimana precedente. In modo particolare è stato completamente pitturato di fresco.Facendo un passo indietro, infatti, nella notte tra lunedì 21 e 22 aprile vandali rimasti per ora senza un volto avevano imbrattato con scritte colorate le pareti del sottopasso. Lo aveva fatto ricorrendo a delle bombolette spray di diverso colore, giallo, rosa, viola, e nero, in questo modo rovinando un luogo pubblico che da poco era stato ripristinato.

Il precedente intervento di sistemazione

Era così durata molto meno di un mese la sistemazione della stazione ferroviaria, che aveva contribuito a donarle un nuovo volto. L’intervento delle Ferrovie dello Stato aveva coinvolto anche il passaggio pedonale, che consente ai pedoni di attraversare i binari in sicurezza, transitando da piazza della Stazione sino alla zona residenziale della frazione asnaghese.In modo particolare lo scorso 3 aprile, il sottopasso era stato finalmente sistemato, pulito e tinteggiato di fresco, dando in questo modo un volto completamente nuovo a un luogo di transito utilizzato dai residente della frazione di Cantù Asnago, ma anche dai pendolari.In precedenza un’iniziativa promossa dal Bar Station - il Festival Station - aveva contribuito a migliorare una situazione di degrado notevole, con pareti scrostate e incuria. Così nelle tre edizioni della manifestazione avevano partecipato writer di talento, ai quali era stato dato il compito di dare un volto nuovo, attraverso le loro opere, a diverse parti della stazione ferroviaria. Tra queste c’era stato anche il sottopasso, ma poi anche la sala d’attesa.L’iniziativa aveva così consentito di migliorare temporaneamente la condizione della stazione, in attesa dell’intervento di Ferrovie dello Stato.Dopo la tanto attesa sistemazione da parte di Ferrovie dello Stato all’inizio di aprile del sottopasso ferroviaria, un certo sconforto per l’atto di vandalismo di dieci giorni fa aveva colpito sia i pendolari sia, soprattutto i residenti, che fruiscono abbondantemente di questo attraversamento per passare da una parte all’altra della frazione.Al gesto di inciviltà è stato per fortuna posto rimedio piuttosto velocemente, con il nuovo intervento di Ferrovie dello Stato, che ha nuovamente tinteggiato tutto il sottopasso nella speranza che i vandali non tornino a deturparlo nuovamente nei prossimi giorni.