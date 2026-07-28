Sottosegretario e Prefetto incontrano i nuovi carabinieri comaschi

Il Prefetto della provincia di Como, Corrado Conforto Galli, e il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Nicola Molteni, hanno incontrato tre Marescialli e 17 Carabinieri assegnati ai Comandi e alle Stazioni operanti sul territorio della provincia, accompagnati dal Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, il colonnello Francesco Falcone, dal Comandante del Reparto Operativo Tenente colonnello Francesco Spera e dai comandanti delle Compagnie di Como, Cantù e Menaggio.

I nuovi servizi

I giovani militari, giunti ai Reparti il 28 giugno e il 20 luglio, hanno preso servizio presso la Tenenza di Mariano Comense e presso 12 Comandi Stazioni Carabinieri – dipendenti dalle Compagnie di Como, Cantù e Menaggio e distribuite nelle varie aree della provincia lariana –

integrandone gli organici.

I marescialli e carabinieri neo giunti si avviano quindi al servizio operativo nell’ambito delle delicate attività delle Stazioni e verranno impiegati principalmente per lo svolgimento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio oltre all’espletamento dei vari compiti istituzionali, tra cui sicuramente il servizio di prossimità al cittadino, elemento peculiare delle Stazioni dell’Arma, presidi fondamentali, presenti nel capoluogo e nei diversi centri abitati, fino alle comunità più remote della provincia comasca.

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Il commento

Il Sottosegretario al Ministero dell’Interno ha dato il benvenuto e ringraziato i 20 nuovi carabinieri in servizio sul territorio lariano che, con la loro capillare attività di controllo svolgeranno un ruolo fondamentale nella vita delle comunità comasche.

“Rafforziamo, così, gli organici delle forze dell’ordine a presidio delle nostre città, innalziamo il livello e la qualità della sicurezza e potenziamo la sinergia tra tutte le nostre divise, – ha affermato Molteni – in quella logica di sicurezza integrata e partecipata che dimostra ogni giorno la sua efficacia nel contrasto alla criminalità. Gli uomini e le donne dell’Arma rappresentano un orgoglio per tutto il Paese e noi tutti siamo fieri oggi di accogliere nella nostra provincia questi giovani servitori dello Stato”.

Il Prefetto nel suo saluto ha sottolineato il fondamentale ruolo che ciascuno di loro svolgerà per il rafforzamento della sicurezza del territorio lariano e le connotazioni di professionalità e umanità proprie dell’Arma che ogni Carabiniere interpreta nello svolgimento delle proprie funzioni.

Il Prefetto ha rimarcato come la capillare articolazione delle stazioni dei Carabinieri rappresenti l’ossatura portante della presenza dello Stato nei singoli comuni e ha ricordato ai nuovi militari la centralità del ruolo del Carabiniere quale figura di riferimento e punto di ascolto per i cittadini, un presidio di prossimità che unisce alla fermezza dell’azione di contrasto alla criminalità un indispensabile senso di umanità e spirito di servizio.

Nel rivolgere un caloroso augurio di buon lavoro a tutti i neo-assegnati, il Sottosegretario e il Prefetto hanno espresso la certezza che ciascun militare saprà interpretare il proprio compito con il massimo del rigore professionale, tenacia e dedizione.