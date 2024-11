I lavori interesseranno la Strada provinciale Sp Garibaldina fino a venerdì 13 dicembre.

Sp Garibaldina, operai al lavoro

Senso unico alternato per la Strada provinciale 17, Sp Garibaldina nel Comune di Faloppio. Per consentire i lavori di posa di un elettrodotto interrato, la circolazione lungo via Cesare Battisti sarà regolata da movieri da oggi, mercoledì 27 novembre, a venerdì 13 dicembre 2024 (esclusi festivi e feriali), nella seguente fascia oraria: dalle 8.30 alle 17.