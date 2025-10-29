Sp46 “della Valbrona” chiusa per un mese e mezzo

La Sp46 “della Valbrona” sarà chiusa per un mese e mezzo: dal 3 novembre al 19 dicembre 2025.
Lavori di messa in sicurezza
A comunicarlo un’ordinanza della Provincia di Lecco, dal momento che il tratto interessato dal divieto di transito si trova nel territorio di Oliveto Lario. In particolare, la chiusura si rende necessaria per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa dalla galleria fino al confine con Valbrona.
Nel dettaglio, la strada rimarrà chiusa dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) nei seguenti orari: dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.
Verranno eseguiti interventi di taglio del verde, disgaggio, posa di reti metalliche sulle pareti rocciose proprio per consentire la manutenzione e la messa in sicurezza dell’area.