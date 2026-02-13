Spacciatore a 16 anni: denunciato in stato di libertà un giovanissimo residente ad Alzate Brianza

I controlli fuori dalle scuole

Le volanti della Questura di Como, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, ieri mattina hanno fatto numerosi passaggi esplorativi e controlli davanti agli istituti scolastici di Como, soprattutto negli orari di afflusso degli studenti. Verso le 8.30, nei pressi di un istituto professionale della città, i poliziotti hanno proceduto all’identificazione di un gruppetto di studenti, tutti tra i 16 e i 19 anni: tra loro è spiccata la presenza del 16enne, italiano, di Alzate, che è stato poi accertato non essere nemmeno uno studente della scuola.

Alla richiesta di dare un documento agli agenti, il giovane ha reagito tentando di eludere il controllo dando qualche spintarella. Portato in Questura, dalla sua ispezione gli sono stati trovati addosso quasi 10 grammi e mezzo di hashish e alcuni semi di marijuana, più denaro contante pari a 340 euro. La perquisizione è proseguita nella sua abitazione di Alzate, alla presenza dei genitori. Lì sono stati rivenuti ben due bilancini elettronici, posti ben visibili sulla scrivania della sua cameretta.

Date le circostanze assunte e l’assenza di precedenti, dopo il sequestro della droga, delle bilance e del denaro, ritenuto il provento dello spaccio, il 16enne è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale, per poi essere riaffidato alla madre.