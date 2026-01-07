Spacciatore arrestato nei boschi grazie a un’operazione dei Carabinieri

Dopo un tentativo di fuga, un 32enne è stato bloccato dai militari: sequestrate sostanze stupefacenti, uno smartphone e materiale per confezionamento delle dosi.

Nella serata di martedì 6 gennaio, intorno alle ore 19, i Carabinieri della Stazione di Olgiate

Comasco, unitamente ai Carabinieri dello Squadrone Eliportato Cacciatori di “Sicilia” e con il supporto del velivolo del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio al Serio (Bergamo), hanno arrestato uno spacciatore.

L’operazione

Nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti in area boschiva, sul territorio comunale di Olgiate Comasco, in località Baragiola, i Carabinieri hanno tratto in arresto un 32enne di nazionalità marocchina. L’uomo, senza fissa dimora sul territorio nazionale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tentativo di fuga

Il 32enne, prontamente bloccato nonostante un tentativo di fuga, è stato trovato in possesso di 12 grammi di cocaina, 30grammi di hashish, 12 grammi di eroina, 20 euro in contanti, uno smartphone e materiale per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando provinciale Carabinieri di Como, in attesa del rito direttissimo, fissato per la mattinata odierna. Continua così il costante impegno dell’Arma dei Carabinieri nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e nel controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree boschive maggiormente interessate dal fenomeno.