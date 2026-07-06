Spacciatore fermato e arrestato in centro paese

Spacciatore fermato e arrestato ad Albavilla : intervento sabato mattina in pieno centro.

Alloggiava in un b&b del paese

La Polizia di Stato di Como, sabato mattina, ha arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti un 26enne albanese, irregolare sul territorio, senza fissa dimora in Italia. L’uomo è stato, inoltre, denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Il personale della Squadra Mobile di Como ha intensificato i controlli antidroga in tutto l’Erbese e in particolare ad Albavilla: nella mattinata di sabato, i poliziotti, passando per la centrale piazza Roma, hanno notato il giovane che portava con sé una busta e si aggirava in modo sospetto. Il 26enne è entrato in un b&b del paese nel quale alloggiava.

Fermato per un controllo, l’uomo si è dato a una veloce fuga liberandosi del sacchetto che aveva con sé ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti dopo una breve colluttazione. A seguito del controllo, nella busta sono stati trovati e sequestrati circa 44 grammi di cocaina suddivisi in 60 dosi, mentre all’interno del b&b in cui alloggiava 185 euro in banconote di diverso taglio, evidente provento dell’attività di spaccio.

Al termine degli atti, il 26enne, irregolare sul territorio nazionale e senza occupazione, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato in stato di libertà per resistenza a Pubblico Ufficiale. E’ stato associato al carcere di Como, a disposizione dell’autorità giudiziaria.