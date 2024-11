Spacciava a domicilio: arrestato un 36enne

Spacciava droga a domicilio: arrestato un 36enne. E' successo ieri pomeriggio, lunedì 25 novembre.

Trovato in possesso di droga e soldi

L'intervento è stato eseguito dalla Polizia di Stato nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio: in particolare è stato arrestato Mustafa Boumaaza, 36 anni, di origini magrebine senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, trovato in possesso di cocaina. Gli investigatori della Squadra Mobile, durante l’operazione che ha riguardato tutta la zona di Erba hanno assistito a cessioni di droga da parte del 36enne, che vendeva stupefacenti “a domicilio” utilizzando la sua auto, ad alcuni fruitori arrivati con propri mezzi, subito identificati e sanzionati amministrativamente.

I poliziotti si sono poi occupati dell’identificazione e della perquisizione personale e della macchina dello spacciatore, che frequentava anche le aree boschive: lì sono stati sequestrati 7 grammi di cocaina suddivisa in dieci dosi, contanti per uun totale di 300 euro, ritenuti provento di spaccio e il telefono che il 36enne usava per i contatti con i clienti. Portato in Questura il 36 enne è risultato già pregiudicato per spaccio e arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga. E' stato rinviato a giudizio con rito direttissimo, in programma per stamattina, presso la Procura della Repubblica di Como.