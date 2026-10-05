Spacciava cocaina, arrestato 34enne di origine marocchina

La quarta squadra Mobile di Como ha arrestato nel pomeriggio di sabato, in flagranza di reato, un marocchino, regolare sul territorio ma di fatto senza fissa dimora, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Dall’auto lasciava le dosi a diversi soggetti

Le forze dell’ordine hanno monitorato un 34enne di origine magrebina che, a bordo di un’autovettura a noleggio, conduceva un’attività illecita di spaccio.

Tale attività è stata accertata dagli agenti che hanno agganciato l’auto con a bordo l’uomo a Tavernerio, seguendola e riscontrando le numerose e brevi soste effettuate per cessioni di droga a diversi soggetti che venivano identificati e sanzionati.

Quasi 15 grammi di cocaina e oltre 200 euro in tasca

Durante l’ispezione personale e veicolare, gli agenti hanno trovato 20 dosi di cocaina suddivise in involucri di plastica all’interno del veicolo per un totale di 14.29 grammi di cocaina e 245 euro sulla sua persona, evidente provento dell’attività illecita dato il suo status di disoccupato.

Al termine degli atti, il 34enne, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.