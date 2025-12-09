Spacciava droga alla “Como bene”: arrestato 18enne

Spacciava droga alla “Como bene”: arrestato un 18enne, era domiciliato in un bed&breakfast ad Albavilla.

Operava in luoghi selezionati del centro storico e di Cernobbio e Carate Urio

Il 18enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Como nel pomeriggio di venerdì 5 dicembre, colto in flagranza di reato. La Squadra Mobile di Como ha infatti messo in atto un servizio ad alto impatto, direttamente disposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza che mira a contrastare lo spaccio di droga con mirati servizi soprattutto in questo periodo di festività natalizia, in cui il fenomeno è più accentuato. E venerdì pomeriggio i poliziotti della mobile, acquisiti elementi indiziari su una fiorente e particolare attività illecita di smercio di cocaina, hanno intensificato i controlli su un cittadino albanese di 18 anni, risultato essere sbarcato in Italia da soltanto un mese con il solo passaporto in mano e che, a quanto accertato, dimorava in un b&b.

L’albanese si era organizzato e gestiva autonomamente la vendita della droga a clienti selezionati e solo in alcuni luoghi della città di Como: da quanto è stato possibile constatare, operava in zone di vendita “di alto livello” su Cernobbio, Carate Urio ma soprattutto il centro storico di Como. Quindi, nel corso del pomeriggio, gli investigatori hanno seguito tutti i movimenti del ragazzo, monitorato le cessioni, acquisiti gli elementi di responsabilità e bloccata l’auto a noleggio con cui lavorava lo spacciatore. Dall’immediata ispezione dell’auto i poliziotti gli hanno trovato ben 25 dosi di cocaina nascosti nel cassettino del cruscotto e 175 euro in contanti.

La successiva e conseguente perquisizione eseguita alla stanza del b&b dove il ragazzo alloggiava ha permesso di rinvenire, nascosti a dovere in vari posti della mobilia, altri 51 grammi di cocaina, un bilancino elettronico, materiale per il confezionamento della droga e denaro contante pari a 3500 euro, ritenuti il provento dell’attività illecita. Portato in Questura, sul suo conto non sono emersi precedenti di alcun tipo, dato che il 18enne è risultato aver fatto ingresso sul territorio soltanto il 19 novembre scorso, sbarcato da un volo a Milano con in mano il solo passaporto. L’uomo è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.

I servizi dedicati proseguiranno per garantire ordine, legalità e soprattutto, come costantemente diffuso dal Questore di Como Marco Calì ai poliziotti che operano quotidianamente, la percezione di sicurezza che la Polizia di Stato vuole infondere nella cittadinanza.