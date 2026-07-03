Spacciava su un’auto a noleggio: arrestato 24enne

Spacciava droga su un’auto a noleggio: arrestato 24enne residente a Merone. L’intervento della Polizia di Stato è di giovedì pomeriggio e rientra nelle operazioni di controllo del territorio a prevenzione dello spaccio: in manette un 24enne marocchino, regolare sul territorio, residente in paese ma domiciliato a Cesano Maderno.

Si spostava tra Albavilla, Alzate e Carugo

Il personale della Squadra Mobile di Como ha monitorato il 24enne che si muoveva su un’auto a noleggio sul territorio, con numerose soste tra Albavilla, Alzate e Carugo, presumibilmente per incontrare i clienti e vendere la droga. L’attività investigativa è proseguita e ha permesso di documentare il tipico modus operandi degli spacciatori itineranti.

Dopo il pedinamento gli agenti hanno proceduto al controllo del 24enne marocchino: sono state così rinvenute 11 dosi di cocaina e banconote in contanti di diverso taglio, provento di spaccio, dato il suo status di disoccupato.

La perquisizione è poi continuata anche nelle aree dove il 24enne era stato visto fermarsi per nascondere qualcosa: ad Alzate, in particolare, sono state ritrovate 12 dosi di cocaina preconfezionate e a Carugo altre 67 dosi oltre a 7 stecche di hashish. Il controllo dell’abitazione del 24enne ha poi permesso di trovare e sequestrare circa 1500 euro in banconote di diverso taglio.

In tutto la Squadra Mobile di Como ha sequestrato circa 67 grammi di cocaina e 43 grammi di hashish, nonché 1.555 euro in contanti. Il 24enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e portato al carcere di Como.