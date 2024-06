Spaccio di droga: arrestato un 33enne

E' stato trovato in possesso di un grosso quantitativo di stupefacenti e per lui sono scattate le manette.

L'operazione dei Carabinieri

Nel corso della serata di ieri, giovedì 30 maggio, i militari del NOR- Aliquota Operativa, a conclusione di un’attività investigativa antidroga, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un pregiudicato 33enne.

Il sequestro

Il 33enne è stato sorpreso nel territorio del Comune di Vertemate con Minoprio in possesso di 100 grammi di cocaina, 15 grammi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento dello stupefacente. Al termine degli accertamenti il 33enne è stato portato in carcere.