Spaccio fuori dal supermercato: arrestato un 37enne

La Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri, domenica 8 dicembre, ha arrestato per spaccio un uomo marocchino di 37 anni, irregolare e con precedenti di polizia, senza fissa dimora. Prosegue il controllo del territorio, intensificato in quest’ultimo periodo di feste e di maggiori flussi turistici a Como.

Notato da una squadra della Polizia di stato

In particolare ieri pomeriggio una volante, nel perlustrare la zona e un supermercato di viale Innocenzo, ha notato il 37enne marocchino che, seduto su delle scale in ferro che portano al parcheggio sopraelevato dell’attività commerciale, incontrava persone ritenute probabilmente acquirenti di droga. Da un primo controllo, l’uomo ha consegnato ai poliziotti un involucro con circa 5 grammi di hashish. Ma il suo atteggiamento sospetto ha indotto gli agenti ad approfondire l'ispezione, da cui, nel suo zaino, è stato trovato un secondo involucro ben confezionato, contenente circa 73 grammi di hashish, 4 pastiglie di un medicinale che necessita di ricetta specifica e materiale per confezionare la droga. Portato in Questura, dall'identificazione dell'uomo è emerso che il 37enne aveva, oltre a un alias, alcuni precedenti specifici per droga e l’inosservanza della legge sull’immigrazione, non avendo ottemperato a un Ordine del Questore a lasciare il territorio nei 7 giorni previsti.

L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e indagato in stato di libertà per la violazione amministrativa riguardo l’ordine non ottemperato. E' stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura e oggi avrà il processo direttissimo.