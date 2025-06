Spaccio nei boschi: arrestati due ragazzi di 26 e 29 anni

Spaccio nei boschi: arrestati due uomini di 26 e 29 anni a Inverigo.

Commerciavano droga senza sosta

La Polizia di Stato di Como, ha arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, due marocchini di 26 e 29 anni, irregolari sul territorio e senza fissa dimora.

La Squadra Mobile di Como, durante i servizi di contrasto allo spaccio nei boschi, è intervenuta a Inverigo a seguito di numerose segnalazioni: i poliziotti si sono sistemati in una zona dove era ben visibile l’entrata di una zona boschiva e dalla quale entravano e uscivano numerose persone, accertate successivamente essere clienti dei due marocchini. Così è stata documentata l'attività di spaccio, che avveniva senza sosta: i due si davano il cambio, lavorando a fasi alterne e riposando.

Alle prime ore dell’alba il blitz della Polizia: gli agenti della mobile hanno fatto irruzione in un fienile in disuso dove hanno sorpreso i due, l’uno intento a dormire e l’altro a pesare lo stupefacente con tutto il necessario per il confezionamento e la vendita. Nonostante la sorpresa abbia permesso di catturare il soggetto che dormiva, l’altro ha abbozzato una fuga tra i boschi, ma è stato quasi subito neutralizzato nonostante la reazione con calci e pugni nei confronti dei poliziotti.

Raccolta tutta l’attrezzatura e portati in Questura, i due marocchini sono stati arrestati per spaccio di stupefacenti: erano in possesso di 30 grammi di eroina, 40 di cocaina, 13 di hashish e denaro contante pari a 320 euro, ritenuto il provento dell’attività.

In giornata saranno sottoposti a processo con il rito del direttissimo. L’ufficio immigrazione di Como è già pronto per trattare la posizione amministrativa dei due con l’emissione di provvedimenti idonei, in attesa della definizione processuale che subiranno oggi.