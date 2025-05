Sparatoria in strada: si indaga sull'episodio

Restano gravi le condizioni del 37enne ferito ieri sera a Orsenigo in un agguato lungo la Provinciale.

Ferito da uno sparo

Il 37enne, di origini marocchine, è stato portato ieri in elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza (nella foto l'intervento) con ferite da arma da fuoco:è infatti stato colpito da uno sparo alla gola. Dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento per l'estrazione del proiettile, resta ricoverato in Neurochirurgia.

Resta sconosciuto il nome della persona che gli ha teso un agguato: pare fosse a bordo di un'auto grigia, nei pressi della rotatoria lungo la Provinciale, all'altezza del piazzale dove sorgono numerose attività commerciali. Sono tuttora in corso le indagini a opera del Nucleo investigativo dei Carabinieri di Como per definire i contorni dell'episodio e rintracciare l'aggressore. Come detto, non è esclusa l'ipotesi del regolamento di conti: l'episodio di ieri sera, consumatosi intorno alle 21, è infatti avvenuto in prossimità di boschi noti per lo spaccio di stupefacenti.