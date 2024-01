Spari la notte di Capodanno a Cantù: denunciati due minorenni.

Spari la notte di Capodanno a Cantù: denunciati due minorenni

I Militari della Stazione Carabinieri di Cantù, a conclusione degli accertamenti hanno denunciato in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere e accensioni ed esplosioni pericolose due 14enni, studenti, incensurati.

Il grave fatto

I militari canturini nei giorni immediatamente successivi al capodanno apprendevano da un video diffuso sul profilo social di uno dei due 14enni, che per festeggiare il capodanno avevano esploso numerosi colpi di pistola dal sagrato della Basilica San Paolo, sita nel centro di Cantù, creando panico e preoccupazione tra la popolazione canturina.

Le indagini

I militari della Stazione svolgevano immediati accertamenti in collaborazione con il Nor - Aliquota Operativa e la Poliza Locale di Cantù, elementi che permettevano di risalire nel pomeriggio di ieri, sabato 6 gennaio, all'identificazione dei due minori, autori del gesto. In seguito alla perquisizione, eseguita sempre nel pomeriggio di sabato 6 gennaio, da personale della locale Stazione Carabinieri presso l'abitazione di uno dei due 14enni, veniva rinvenuta la pistola scaccacani priva di tappo rosso, "Marca Bruni mod. 92", fedele riproduzione della Beretta 92 FS in dotazione alle Forze di Polizia, arma riportata nel video diffuso in rete ed acquistata su un noto sito internet.