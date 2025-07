Sparisce il suo gatto: lo ritrova decapitato in giardino

La vicenda

Macabro ritrovamento per Gabriella Cichero lo scorso martedì a Crevenna.

"Ho fatto denuncia: chi è stato capace di un simile abominio, potrebbe tentare gesti pericolosi anche verso gli umani"

Uno strazio per la padrona del micio

Decapitato e con la coda mozzata. E’ così che Gabriella Cichero ha trovato il suo micio Pegaso lo scorso martedì, a un giorno dalla sua sparizione.

Uno choc e uno strazio che la donna, residente in via Clerici, ha ancora negli occhi e nel cuore e che non si spiega, se non con "la cattiveria di certe persone malvagie, oserei dire psicopatiche, da cui a questo punto mi sento di mettere in guardia tutti".

"Scappato per caso: ritrovarlo così è stato un colpo al cuore"

A raccontare come sono andate cose è proprio la padrona di Pegaso:

"Ho, o meglio avevo, otto gatti, tutti casalinghi, che non escono di casa. Pegaso era un piccolino di 7 anni, timido, pauroso e dolcissimo. Ancora non mi spiego come sia uscito di casa, ma forse è stato a causa di lavori in giardino. Poi, proprio a ridosso della sparizione, nel tardo pomeriggio di lunedì, c’è stato un fortissimo temporale. Era pericoloso uscire a cercarlo in giardino e ho sperato che si fosse nascosto da qualche parte. Intorno alle 19 del giorno successivo, per caso, in un angolo del giardino, in uno spazio che usavo per fare l’orto, ho visto una sagoma e quando mi sono avvicinata è stato un colpo al cuore, sono stata malissimo".

Si tratta sicuramente di un'azione umana

Pegaso, o quello che restava di lui, giaceva nell’erba senza testa e senza coda. Cichero ha sporto denuncia ai Carabinieri: