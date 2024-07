Spazio fotografico in memoria di Donghi

Una bacheca in ricordo di Renato Donghi: è l'iniziativa dell'Amministrazione di Inverigo.

Lo ricorda così Francesca Sormani, presidente del Consiglio comunale:

Le parole di Sormani hanno introdotto, domenica 21 luglio, durante la festa della Madonna del Carmine l'annuncio dell’iniziativa in memoria di Renato Donghi.

Al fotografo l’Amministrazione comunale ha pensato di dedicare una bacheca.

Spiega il sindaco Francesco Vincenzi:

«Ci sembrava giusto realizzare per Donghi qualcosa di più continuativo, per far arrivare anche negli anni futuri il suo modo di interpretare la fotografia e di raccontare la comunità. Abbiamo pensato quindi a una bacheca dove possano essere esposte le sue opere con l’aiuto della famiglia e del suo gruppo fotografico. L’idea è quella di esporre in maniera cadenzata immagini diverse in modo da esprimere le storie, i soggetti, le idee e la realtà così come la vedeva lui, con il suo modo di raccontare. L’apporto di questo artista-fotografo era sentito non solo dall’Amministrazione, ma da tutto il paese».