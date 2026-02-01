Speak Up: un corso gratuito per imparare a comunicare meglio

Il corso, proposto da Lo Snodo di Erba e articolato in tre incontri, offre strumenti concreti per comunicare in modo efficace, gestire situazioni complesse e costruire relazioni più consapevoli e rispettose

“Comunicare bene per stare meglio con gli altri”

Dal prossimo 7 febbraio arriverà a Erba “Speak Up – Comunicare bene per stare meglio con gli altri”, un percorso dedicato alle giovani persone che desiderano migliorare il proprio modo di comunicare. Il corso sarà guidato da Luca Rumi e Virginia Cecchin di iRAISE. Speak Up unisce esempi reali, esercitazioni pratiche e momenti di riflessione, con l’obiettivo di comprendere come il linguaggio e l’ascolto influenzino la qualità dei rapporti quotidiani. Durante il percorso i partecipanti lavoreranno insieme anche alla creazione di un piccolo vademecum sulla comunicazione.

Un progetto molto più ampio per questo 2026

A spiegare come sarà articolato quest’anno per il sodalizio è il presidente de Lo Snodo Simone Pelucchi:

““Il corso rientra in un progetto più ampio che si articolerà nel 2026, che prevede diversi corsi formativi per aumentare le competenze dei giovani del nostro territorio. Nei prossimi mesi avremo, tra gli altri, un corso sulla leadership e sull’autoimprenditorialità”.

C’è il sostegno della Fondazione Comasca

Gli incontri si terranno presso la stazione di Erba, sede de Lo Snodo, sabato 7, 14 e 21 febbraio dalle 14.30 alle 17.30. L’iniziativa è gratuita, con posti limitati e iscrizione obbligatoria tramite il link https://forms.gle/a19LJsuRy1PQmTnh8.

L’iniziativa è promossa dal sodalizio erbese, in collaborazione con iRAISE, con il sostegno della Fondazione Comasca tramite il bando YouthBank e rientra nel progetto “V!BE Spazio al Futuro” finanziato da Regione Lombardia tramite il bando Giovani Smart Terza edizione.