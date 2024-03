Speciale torneo al Bowling: 115 atleti disabili hanno fatto strike!

L'organizzazione è stata a cura dell'Asd Noivoiloro

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Sono state coinvolte nove realtà del territorio

E' stata intitolata "Strike di primavera" l'iniziativa organizzata dall'Asd Noivoloro al Bowling Erba in cui sono state coinvolte ben nove realtà associative del territorio. Si è trattato dell'associazione MondoTondo Noivoiloro, dell’associazione di volontariato Links, della Casa di Dario-Associazione Arcobaleno, de Il Melograno cooperativa sociale, dell’Asd Oltretutto 97, dell’associazione Sesamo onlus, della Special onlus Aps, dell’Asd Vharese e, ovviamente, dell’Asd Noivoiloro.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

In centoquindici si sono sfidati con grande sportività

Sono stati ben 115 gli atleti disabili che si sfidati nelle gare. Il tutto si è svolto con grande sportività, all'insegna dell'amicizia e del divertimento. I bocciatori hanno dato dimostrazione di vera passione per il bowling e di tenacia nell’applicare sul campo le tecniche apprese dagli allenatori. Grazie inoltre all’utilizzo di una bowling-ramp, messa a disposizione dallo staff del bowling, anche gli atleti su carrozzina hanno potuto giocare.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Ecco i nomi di tutti i vincitori

Tutti i partecipanti sono stati premiati con una medaglia ricordo della giornata. Ecco la classifica finale: per la categoria con spondine maschile il podio, dal primo al terzo, è stato Haifeng Wang (Casa di Dario), Roberto Pini (Oltretutto 97), Stefano Catalano (Asd Noivoiloro); per la categoria con spondine femminile le migliori giocatrici sono state Gaia Chirico (Oltretutto 97), Simona Donini (Il Melograno), Karen Lanfranconi (Oltretutto 97); la classifica finale maschile per i giocatori senza spondine maschile è stata Matteo Carcano (Special Onlus Aps), Alessandro Vanzan (Asd Noivoiloro), Jo Guzzi (Vharese), mentre nella femminile senza spondine Elena Raducan (Sesamo), Olga Bilardi (Sesamo), Elena Sandrin (Arluno).