Spesa solidale, "Coop Como Consumo" dona 10mila euro a "Agorà 97"

La spesa solidale è un successo: "Coop Como Consumo" dona 10.000 euro per i progetti di "Agorà 97".

Spesa solidale grazie a "Coop Como Consumo"

C’è tanta soddisfazione nelle parole di Paolo Bernasconi, presidente di "Coop Como Consumo", dopo gli ottimi risultati registrati dall’ormai tradizionale iniziativa. Nelle giornate di venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 ottobre, infatti, chi ha effettuato una spesa nei negozi "Coop" di Valmorea e Uggiate con Ronago ha sostenuto le attività di assistenza, cura, riabilitazione e inclusione degli ospiti delle cinque comunità residenziali che "Agorà 97" ha sul territorio.

"Da parte nostra, le iniziative di questo tipo vengono sempre accolte a braccia aperte - commenta Bernasconi - Si tratta pur sempre di una collaborazione che si viene a creare con una realtà del nostro territorio di appartenenza. Una semplice azione quotidiana, come quella di fare la spesa al supermercato, contribuisce in questo modo a creare ancora di più un senso di comunità in ogni cittadino".

Alle sue parole fanno eco quelle della portavoce di «Agorà 97», Elena Monti.

"E’ una grossa soddisfazione per tutti noi - interviene - Dobbiamo tenere presente che questa è una collaborazione che viene rinnovata annualmente proprio grazie alla sensibilità che i vertici di “Coop Como Consumo” dimostrano nei confronti delle realtà del territorio come la nostra. Con “Coop” abbiamo sempre avuto un rapporto ottimo e molto aperto: anche nel momento in cui organizziamo un piccolo evento e c’è la necessità di reperire qualche prodotto di tipo gastronomico, siamo certi di poter contare sul loro aiuto anche a livello economico. Poi, da quattro anni a questa parte, l’appuntamento tradizionale è diventato quello della spesa solidale che, solitamente, coincide sempre con il periodo autunnale tra ottobre e novembre".

Impegno concreto e mano tesa verso chi ha bisogno

L’importo donato ad "Agorà 97" è pari al 10% dell’incasso complessivo raccolto dai due punti vendita nell’arco dei tre giorni, per una cifra totale di 10.000 euro.

"Per la nostra cooperativa sociale, questi fondi rappresentano una grossa boccata di ossigeno: verranno certamente utilizzati per i bisogni assistenziali della comunità roderese “Casa di Gabri” e, in particolare, per coprire quelli che sono i costi di manutenzione dell’impianto di ossigeno. Abbiamo infatti la necessità che venga in ogni momento garantita la continuità di fornitura: si tratta di un bisogno vitale per tutti gli ospiti di “Casa di Gabri”, data la loro complessità sanitaria".

Senza ombra di dubbio, è rimasto soddisfatto del risultato raggiunto anche il presidente di "Agorà 97" Sergio Besseghini: