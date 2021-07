Spesa solidale per donare respiri ai bimbi di Casa di Gabri

Spesa solidale, sabato 3 e domenica 4 luglio e anche nel week-end successivo, a Valmorea e a Uggiate Trevano, per aiutare i bimbi di Casa di Gabri.

Spesa solidale: "Il tuo dono il loro respiro"

"Il tuo dono il loro respiro" è lo slogan che focalizza l'attenzione sulla nuova mobilitazione a favore degli ospiti con patologie gravissime assistiti dalla struttura con sede a Rodero. Dalla collaborazione tra Agorà 97 e Coop Como Consumo nasce un’iniziativa speciale, all’interno della campagna “Il tuo dono il loro respiro”, dedicata ai bimbi ospiti di Casa di Gabri: sabato 3, domenica 4, sabato 17 e domenica 18 luglio ogni cittadino, effettuando una spesa nei negozi Coop di Valmorea e Uggiate Trevano, sosterrà l’acquisto di un macchinario importantissimo per la respirazione di questi piccoli. Infatti, parte del ricavato verrà devoluto ad Agorà 97 e consentirà di raggiungere questo obiettivo.

L'invito a raggiungere insieme il fondamentale obiettivo

Un gesto quotidiano e semplice, quello di fare la spesa, che grazie alle quattro giornate previste dall'iniziativa assumerà doppio valore: quello del sostegno e della solidarietà. “Gli operatori sociosanitari di Casa di Gabri “respirano” e accolgono la fragilità preziosa dei nostri bambini, vivono il significato della sofferenza e riscoprono il vero valore della persona - racconta

Sergio Besseghini, responsabile di Agorà 97 - Valore condiviso da Coop Como Consumo, che ha creduto e voluto sostenere, con questa prossima iniziativa solidale, il progetto "Il tuo dono il

loro respiro": alla dirigenza, a tutti i soci e tutti i clienti va il nostro grazie. Azioni come queste ci

portano a credere sempre di più nelle nostre attività e cercare ogni giorno il meglio per i nostri piccoli ospiti. Ogni gesto solidale rappresenta per loro una dolce carezza.”

Mano tesa dal presidente di Coop Consumo

Sostegno garantito da Paolo Bernasconi, presidente di Coop Consumo Como: “Aiutare le associazioni rientra nei doveri di un’azienda cooperativa come la nostra, aiutare Agorà 97 lo consideriamo un privilegio visto le attività che svolge sul nostro territorio a favore di tante persone meno fortunate che hanno bisogno di essere sostenute e di godere di una dignità che

non sempre viene loro concessa. Coop Como Consumo considera le attività sociali settore vitale della propria esistenza, da concretizzare con interventi mirati: un’iniziativa come questa a sostegno del progetto “Il tuo dono, il loro respiro” sono certo che troverà un’ampia partecipazione dei nostri soci, sempre sensibili e vicini ai momenti di solidarietà”. Una causa importante, quella sposata da Coop Como Consumo per Agorà 97: l’invito è di recarsi tutti a fare la spesa alla Coop di Valmorea e di Uggiate Trevano il 3, 4, 17 e 18 luglio… ogni acquisto fatto corrisponderà a un respiro donato.