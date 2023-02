Spettacolo sulla Shoah interrotto da un professore negazionista VIDEO

L’attrice canturina, Beatrice Marzorati, stava elencando il tragico bilancio della Seconda Guerra Mondiale, giovedì 26 gennaio, durante la matinée destinata alle scuole superiori dello spettacolo "Herr Doktor" allo Spazio Teatro 89 di Milano, quando una voce si è levata dalla sala.

Spettacolo sulla Shoah interrotto da un professore negazionista

"Questa è la vostra verità, voi non dite la verità. Dite solo quello che vi fa comodo, ingigantite completamente i numeri. Questa è ideologia". A parlare è stato un professore di Diritto di un istituto superiore milanese che aveva accompagnato la sua classe alla rappresentazione teatrale in occasione della Giornata della Memoria. "No, mi dispiace signore, questa è Storia", ha prontamente risposto dal palco la canturina.

La vicenda è presto rimbalzata tra giornali, telegiornali, social network fino ad arrivare al Ministero dell’Istruzione. "Il negazionismo dell’Olocausto è assolutamente incompatibile con qualsiasi ruolo pubblico, ancor peggio nei luoghi deputati all’educazione dei giovani", ha dichiarato il Ministro Giuseppe Valditara.

