Spettacolo teatrale per riflettere sull’orrore della Shoah

Spettacolo teatrale a Olgiate Comasco per riflettere sull’orrore della Shoah.

Appuntamento al Medioevo

Cinque donne, cinque storie da ascoltare per meditare in occasione della Giornata della memoria. Cinque donne, cinque storie ambientate sul vagone di uno delle decine di treni merci che dal mese di dicembre 1943 al gennaio 1945 partirono dal binario 21 della stazione Centrale di Milano. Destinazione senza ritorno: il campo di concentramento di Auschwitz. L’invito del Comune, in particolare dell’assessorato alla Cultura, è per il pomeriggio di domenica 26 gennaio : alle 16.30 , nell’auditorium del centro congressi Medioevo, in via Lucini, lo spettacolo “E’ bello vivere”.

In scena la compagnia “Ibuka Amizero”

Sul palco dell’auditorium comunale sarà impegnata la compagnia teatrale “Ibuka Amizero”: in primo piano le voci strette in una linea ferroviaria caratterizzata da morte e paura, ma non solo. “In quei vagoni, dove i corpi si confondevano divenendo una massa unica - sottolinea la presentazione dello spettacolo teatrale - ognuno come continuazione naturale dell’altro, si potevano trovare anche sentimenti forti di gioia, di speranza, ma soprattutto di umanità e di comunità”.

Ingresso libero

L’ingresso è libero. Oltre allo spettacolo proposto dall’assessorato alla Cultura e dalla biblioteca comunale, è previsto l’intervento della sezione “Anpi Rado Zuccon” di Uggiate con Ronago.