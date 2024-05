Speziali è il nuovo presidente della Croce Rossa di Cantù

Lo scarto di voti è stato minimo, ma sufficiente per eleggere Giorgio Speziali, 62 anni, come successore di Giuseppe Griffini alla guida del comitato cittadino della Croce Rossa di Cantù. Si sono concluse con questo esito le elezioni, che si sono svolte nella giornata di domenica 19 maggio. Speziali ha così superato l’altro candidato in corsa per guidare la Cri di Cantù nei prossimi 4 anni, Massimo Farinella.

Scarto minimo

Dai numeri emersi durante le elezioni è emerso però che il gruppo sembrerebbe spaccato a metà, tanto è vero che il neoeletto presidente si è posto un primo obiettivo, sul quale lavorare nei prossimo anni di mandato.

Le prime dichiarazioni

"Ho vinto con pochi voti di scarto ed è evidente che il comitato necessita di essere ricompattato - ha dichiarato Speziali - La mia intenzione è lavorare per ricompattare le varie anime all’interno dell’associazione. Soprattutto perché la Croce Rossa e i suoi valori sono un patrimonio di tutti e di tutta la comunità. Da questo punto di vista voglio evidenziare che svolgerò il mio incarico di presidente di tutti i volontari della Cri Cantù e non solo di chi mi ha votato".

Speziali ha già un occhio per la parte operativa.