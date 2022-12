Dieci edicole hanno attivato negli scorsi giorni alcuni nuovi servizi rivolti alla cittadinanza. A coordinare questo pool di edicole, che rappresentano di fatto un'area test per il progetto, è Snag Confcommercio Lecco.

Spid, Pec, firma digitale, fatturazione elettronica: ora si può fare tutto in edicola

Grazie all'accordo sottoscritto con la società Ufficio Telematico srl (azienda italiana che produce e distribuisce soluzioni software e guida la trasformazione digitale di professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni), le edicole sono diventate "RAO", ovvero referenti digitali - riconosciute e autorizzate dalla Certification Authority Namiral spa - per riconoscere e rilasciare in tempo reale da un'unica piattaforma web qualsiasi tipologia di Firma Digitale, SPID, PEC, fatturazione elettronica e archiviazione digitale.

"Si tratta di servizi che ormai sono diventati di uso comune per i nostri clienti e per la cittadinanza - commenta il presidente del sindacato giornalai di Confcommercio Lecco, Filippo Cavolina - Come edicole è fondamentale stare al passo con i tempi e potere offrire, a chi entra per l'acquisto di un quotidiano o di una rivista, anche servizi professionali come quelli garantiti dall'intesa con Ufficio Telematico. Siamo consapevoli di essere un presidio diffuso e riconosciuto e vogliamo diventare sempre più protagonisti sul territorio".

Le aziende coinvolte in questa prima fase sono le seguenti: Lecco, via Filanda 14-ospedale Manzoni (Assunta Cavolina) e piazza Garibaldi (Angelica Manfreda); Barzio, via Francesca Manzoni 1 (Patrizia Pirretti); Casatenovo, via Roma 22 (Emanuele Sironi); Costamasnaga, piazza Colombo 1 (Elisa Panzuti Bisanti); Osnago, via Roma 7 (Silvia Brivio); Robbiate, via Indipendenza 46 (Alessio Arturo Maggioni); Asso, via Giacomo Matteotti 43 (Giuseppe Longa); Canzo, via Mazzini 30 (Roberto Cupidi); Valbrona, via Vittorio Veneto 26-28 (Maria Grazia Radaelli).